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9 мая в Киеве: полиция задержала женщину в советской форме (видео)

12:30, 09 мая 2019
Происшествия
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В Киеве полиция задержала женщину в военной форме / фото УНИАН

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Об этом сообщается в Facebook проекта “Киев оперативный”. На видео инцидента можно видеть, как участники акции пытаются заставить полицейских отпустить задержанную.

Отмечается, что возле станции метро «Арсенальная» произошли незначительные стычки митингующих и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что В Киеве по случаю 9 мая проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство». Акция является аналогом российской акции «бессмертный полк».

Участники мероприятия собрались возле метро «Арсенальная». Параллельно с целью противодействия данной акции на площади Славы проводится акция «Демократична сокира»

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Теги: #полиция#Киев#мероприятия к 9 маяпогода в Киеве