9 мая в Киеве: полиция задержала женщину в советской форме (видео)

Возле станции метро «Арсенальная» произошли незначительные стычки митингующих и правоохранителей.

На акции по случаю Дня победы над нацизмом в Киеве полиция со скандалом задержала женщину, одетую в советскую форму.

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Об этом сообщается в Facebook проекта “Киев оперативный”. На видео инцидента можно видеть, как участники акции пытаются заставить полицейских отпустить задержанную.

Отмечается, что возле станции метро «Арсенальная» произошли незначительные стычки митингующих и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что В Киеве по случаю 9 мая проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство». Акция является аналогом российской акции «бессмертный полк».

Участники мероприятия собрались возле метро «Арсенальная». Параллельно с целью противодействия данной акции на площади Славы проводится акция «Демократична сокира»