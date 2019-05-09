В Киеве проходит акция по случаю 9 мая, порядок усиленно охраняет полиция (фото)

Какой-либо запрещенной законом символики или «георгиевских лент» у участников не замечено.

На Арсенальную площадь в столице прибывают люди для участия в акции «Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство».

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Как передает корреспондент УНИАН, улица Ивана Мазепы перекрыта для движения автомобилей.

Также она ограждена металлическим сетчатым забором, через который проходят участники массового мероприятия.

На Арсенальной площади дежурит очень много правоохранителей, а также бойцы Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны Киева.

Возле станции метро продают цветы, а также бумажные красные маки - символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

Сейчас люди проходят через выходы в металлическом ограждении и выстраиваются в колонну, которой планируют идти до парка Вечной Славы.

Полиция осуществляет выборочную поверхностную проверку граждан, которые проходят в колонну. Какой-либо запрещенной законом символики или «георгиевских лент» не замечено.

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.