Взрыв на Днепропетровщине: одного из пострадавших задержали

Дома у мужчины правоохранители нашли гранату.

Полиция задержала одного из пострадавших в результате взрыва в г. Марганец Днепропетровской области.

В ночь с 7 на 8 мая по месту жительства 48-летнего мужчины правоохранители провели обыски и обнаружили гранату РГД-5, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Читайте такжеБоевик “ДНР” подорвал гранатой главрача донецкого наркодиспансера - СМИ

Боеприпас изъяли и направили на экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Также полицейские проводят следственные действия, направленные на установление причастности мужчины к подрыву гранаты на ул. Лермонтова.

Правоохранители также установили, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с гранатой мужчины, который погиб.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Как сообщал УНИАН, около 16.00 7 мая на улице Лермонтова в Марганце взорвалась граната, в результате чего погиб человек, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших - патрульный полицейский.