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На Львовщине 16-летний подросток за рулем слетел в кювет, пострадало трое юношей

12:59, 08 мая 2019
Происшествия
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На Львовщине в результате ДТП госпитализированы трое юношей / УНИАН

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, около 00:20 в с. Опоры житель с. Рыбник Дрогобычского района, 2003 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего водитель и двое пассажиров (жители г. Дрогобыч 2001 и 2002 года рождения) получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 7 мая на Киевщине пьяный депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром.

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Теги: #ДТП#Львовщина#подросткипогода во Львове