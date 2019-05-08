На Львовщине 16-летний подросток за рулем слетел в кювет, пострадало трое юношей

По сведениям полиции, 16-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. Его и двух пассажиров иномарки доставили в больницу.

На Львовщине в результате ДТП, которое произошло сегодня ночью в с. Опоры Дрогобычского района, госпитализированы трое юношей.

Читайте также"На грани": известный украинский певец попал в жуткое ДТП в Лос-Анджелесе (фото)

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, около 00:20 в с. Опоры житель с. Рыбник Дрогобычского района, 2003 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего водитель и двое пассажиров (жители г. Дрогобыч 2001 и 2002 года рождения) получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 7 мая на Киевщине пьяный депутат горсовета насмерть сбил мотоциклиста с пассажиром.