В Авдеевке во время выступления Порошенко женщина-военный упала в обморок (видео)

Порошенко сегодня находится с визитом в Донецкой области.

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке Донецкой области девушка-военнослужащая, которая стояла возле президента, упала в обморок.

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Трансляцию выступления Порошенко вел телеканал "112 Украина".

Военную сразу подхватили те, кто стоял рядом, и отнесли в сторону, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Порошенко прекратил речь и отошел к бойцу, помог ее вынести

"И такое бывает", - сказал Порошенко.

Потом девушка пришла в себя и снова вернулась в строй, президент пожал ей руку.

Отметим, что случаи, когда во время официальных мероприятий с участием Порошенко, участники теряют сознание, не является редкостью. Так, в марте прошлого года во время торжеств по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание нацгвардеец, что стоял за спиной президента Петра Порошенко с президентским штандартом.

Напомним, в лицеи в Ивано-Франковской обл. во время школьной линейки, в которой выступил с продолжительной речью президент Украины Петр Порошенко потерял сознание и упал мальчик.

Кроме того, еще 5 лет назад перед инаугурацией Петра Порошенко караульный потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент. Он выронил карабин и упал на красную дорожку.