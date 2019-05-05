На Донетчине мужчина подорвался на снаряде, который нашел у реки (фото)

Мужчина нашел взрывоопасный предмет на берегу реки, принес его домой и решил разобрать.

В пгт Большая Новоселка в Донецкой области в результате взрыва снаряда погиб 32-летний местный житель.

Читайте такжеВ Мариуполе из-за взрыва газа в доме пострадали двое людей

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

"Установлено, что потерпевший за пределами поселка на берегу реки нашел снаряд, принес домой и начал его разбирать, что и привело к взрыву", - сообщили в полиции.

Мужчину с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей доставили в реанимационное отделение районной больницы. Однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельств трагедии. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").