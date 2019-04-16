Под Запорожьем четверо мужчин под видом полиции совершили вооруженное нападение на частный дом

На территории Запорожской области введен план-перехват «Сирена», полицейские пытаются выйти на след грабителей.

В селе Розумовка в пригороде Запорожья четверо неизвестных мужчин в полицейской форме совершили разбойное нападение на частный дом и ограбили его.

Как сообщили УНИАН местные жители, ограбление произошло сегодня около 9 часов утра.

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По словам местных жителей, к одному из домов подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышли четверо мужчин, одетых в полицейскую форму. Мужчины были вооружены пистолетами. Они ворвались в дом, избили хозяев и забрали у них деньги и ювелирные изделия.

В ГУНП в Запорожской области УНИАН подтвердили факт разбойного нападения. При этом в полиции не уточнили, какую сумму похитили злоумышленники и какое отношение они могут иметь к правоохранительным органам.

В полиции отметили, что на территории Запорожской области введен план-перехват «Сирена», на поиски злоумышленников ориентированы все полицейские экипажи.