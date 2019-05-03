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В Киеве под Воздухофлотским мостом произошел пожар, погибли два человека (фото)

08:53, 03 мая 2019
Происшествия
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В результате пожара в коллекторе под Воздухофлотским мостом погибло два человека / фото Максим Торпан / Информатор

В пятницу, 3 мая, около 5:30 в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошел пожар. Загорелся коллектор возле железнодорожных рельсов под путепроводом.

По предварительной информации, там погибли два человека, сообщает "Информатор". Точная причина возгорания пока неизвестна.

фото Максим Торпан / Информатор

Прохожие заметили, что из-под путепровода идет густой дым и на улице сильный запах гари. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в коллекторе рядом с железнодорожными рельсами и около 07:15 полностью ликвидировали огонь, спустившись к очагу возгорания с помощью лестницы.

По предварительной информации, в пожаре погибли двое бездомных. Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно. Но правоохранители предполагают, что погибшие и устроили пожар.

фото Максим Торпан / Информатор

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Детали и причины пожара установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в апреле в частном секторе Киева произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели минимум три дома.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве