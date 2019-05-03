В Киеве под Воздухофлотским мостом произошел пожар, погибли два человека (фото)

Правоохранители предполагают, что погибшие сами устроили пожар.

В пятницу, 3 мая, около 5:30 в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошел пожар. Загорелся коллектор возле железнодорожных рельсов под путепроводом.

По предварительной информации, там погибли два человека, сообщает "Информатор". Точная причина возгорания пока неизвестна.

Прохожие заметили, что из-под путепровода идет густой дым и на улице сильный запах гари. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в коллекторе рядом с железнодорожными рельсами и около 07:15 полностью ликвидировали огонь, спустившись к очагу возгорания с помощью лестницы.

По предварительной информации, в пожаре погибли двое бездомных. Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно. Но правоохранители предполагают, что погибшие и устроили пожар.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Детали и причины пожара установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в апреле в частном секторе Киева произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели минимум три дома.