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В Киеве автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе, она в реанимации

22:11, 27 апреля 2019
Происшествия
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Об этом сообщает "Информатор". От удара школьница пролетела несколько метров и осталась лежать на асфальте без сознания. Девочку оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавшая находится в реанимации, к ней подключен аппарат искусственного поддержания жизни. 

По словам родственницы пострадавшей, состояние девочки крайне тяжелое. Из уже подтвержденных травм: разрыв легких (левое в большей степени), разрыв селезенки (ее удалили во время операции), кровоизлияние в брюшной полости, ушиб сердца, почек, разрыв печени, разрыв диафрагмы - 4 сантиметра, перелом ребер, плечевой кости. Также черепно-мозговая травма. Врачи обнаружили, что начался отек мозга. Дальше медики будут решать вопрос с переломами таза и позвоночника. 

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины, сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева. Проводятся все необходимые следственные действия и назначены экспертизы для установления механизма ДТП.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми.

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Теги: #Киев#ДТП