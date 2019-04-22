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В Киеве водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми (видео)

05:19, 22 апреля 2019
Происшествия
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Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии / фото: Стражи Эспрессо

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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Авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку, где в это время пассажиры ожидали транспорт.

Машина сбила двух мужчин в возрасте около 40 лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии – один из них был без сознания.

Фото: Стражи Эспрессо

В "Ланосе", кроме водителя, была его дочь. Она получила порезы.

Что стало причиной ДТП, выяснит следствие.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве было совершено нападение на полицейского и угон служебного автомобиля.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве