В Киеве водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми (видео)
05:19, 22 апреля 2019Происшествия
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Двое мужчин получили тяжелые травмы.
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии / фото: Стражи Эспрессо
Вечером 21 апреля в Святошинском районе Киева водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми.
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
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Авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку, где в это время пассажиры ожидали транспорт.
Машина сбила двух мужчин в возрасте около 40 лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии – один из них был без сознания.
Фото: Стражи Эспрессо
В "Ланосе", кроме водителя, была его дочь. Она получила порезы.
Что стало причиной ДТП, выяснит следствие.
Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве было совершено нападение на полицейского и угон служебного автомобиля.
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