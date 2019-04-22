В Киеве водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми (видео)

Двое мужчин получили тяжелые травмы.

Вечером 21 апреля в Святошинском районе Киева водитель на "Ланосе" влетел в остановку с людьми.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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Авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку, где в это время пассажиры ожидали транспорт.

Машина сбила двух мужчин в возрасте около 40 лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии – один из них был без сознания.

В "Ланосе", кроме водителя, была его дочь. Она получила порезы.

Что стало причиной ДТП, выяснит следствие.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве было совершено нападение на полицейского и угон служебного автомобиля.