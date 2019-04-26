На Ровенщине в результате сдвига песка погиб восьмилетний мальчик

Мальчика засыпало во время игры с детьми на местности, где жители села набирают песок.

В с. Карасин Ровенской области в результате сдвига песка погиб восьмилетний мальчик.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, информация о гибели ребенка поступила в полицию 25 апреля около 23:00.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что дети в период с 19-ти до 21-го часа играли вблизи села на местности, где жители Карасина набирают песок. В яме ориентировочно глубиной около метра произошел оползень, в результате чего восьмилетнего мальчика засыпало песком», - говорится в сообщении.

Поздно вечером, когда старший брат пошел искать младшего, обнаружил его без признаков жизни. Местный фельдшер лишь констатировала смерть ребенка.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что в семье из четырех детей восьмилетний мальчик был самый младший.