Смертельный удар: полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в очереди за пиццей в Киеве (видео)
13:40, 24 апреля 2019Происшествия
772 0
Как отмечается, его обнаружили на улице Автозаводской в Киеве.
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя в одном из столичных супермаркетов в результате конфликта в очереди за пиццей.
Как отмечается, его обнаружили на улице Автозаводской. В то же время в Нацполиции данную информацию пока никак не комментировали.
Как сообщал УНИАН, ранее в супермаркете в Киеве между двумя посетителями произошел конфликт, во время которого один из них нанес своему оппоненту смертельный удар в голову.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter