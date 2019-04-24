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Смертельный удар: полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в очереди за пиццей в Киеве (видео)

13:40, 24 апреля 2019
Происшествия
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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя в одном из столичных супермаркетов в результате конфликта в очереди за пиццей.

Как отмечается, его обнаружили на улице Автозаводской. В то же время в Нацполиции данную информацию пока никак не комментировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в супермаркете в Киеве между двумя посетителями произошел конфликт, во время которого один из них нанес своему оппоненту смертельный удар в голову.

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Теги: #Киев#убийство