В одесской психбольнице произошел масштабный пожар (фото)

Площадь пожара составила 500 м².

Сегодня около 14:30 спасатели получили сообщение о пожаре в мужском отделении №5 Одесского областного медицинского центра психического здоровья по адресу: г. Одесса улица Академика Воробьева, 9.

На место вызова прибыли спасатели и установили, что загорелось одноэтажное здание по всей площади, ориентировочно 500 м². Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

"Спасатели локализовали пожар в 15:34 в 15:56 ликвидировали. До прибытия подразделений ГСЧС из здания эвакуированы 60 человек. Со слов администрации больницы, в здании никого не осталось", - говорится в сообщении.

Информации о причинах пожара нет.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля произошел пожар в парижском соборе Нотр-Дам де Пари. В результате пожара обрушился его шпиль. Структуру здания Собора Парижской Богоматери спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Крупные христианские реликвии Терновый Венок и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.