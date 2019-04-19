Харьковские подростки ради рейтингов видео разбили имущества на 100 тысяч гривень (видео)

Теперь их разыскивает полиция, а сами юноши готовятся компенсировать причиненный вред.

В Харькове подростки похулиганили на камеру и подняли ажиотаж в соцсетях. Смонтированный ролик мгновенно набрал тысячи просмотров, но теперь его авторов разыскивает полиция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под веселую музыку группа подростков громит скамейки в парке, катается между вагонами, пьет алкоголь, а потом разносит вдребезги чью-то квартиру – это видео за несколько дней приобрело огромную популярность в соцсетях. Несмотря на шквал негативных комментариев, его герои откровенно кичились своим поведением, но только до тех пор, пока не выяснилось, что их разыскивает полиция. Тогда видео погрома мгновенно исчезло со страниц соцсетей.

"Личности этих ребят уже установлены, сейчас сотрудниками полиции проводятся мероприятия по их задержанию", - рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет.

Читайте такжеНа Харьковщине школьники зверски изнасиловали 6-летнего мальчика, издевательства снимали на видео

Кутерьму ребята устроили в квартире девушки – пришли в гости пьяные, учинили беспорядок и даже отказались извиниться.

"Он украл украшения моей сестры, разрушил мои вещи, рыбок украл, постельное белье, о которое он тушил окурки и ходил на него в туалет", - говорит хозяйка квартиры Светлана. Девушка оценивает нанесенный ей ущерб в 3000 гривень.

А вот коммунальщики уверяют, что ради этого видео герои ролика уничтожили имущества на 100 тысяч.

"Ущерб составил около ста тысяч гривен. Конечно, будем обращаться в суд, чтобы ребята возместили эти убытки городу", - говорит начальник департамента связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко.

Дыры в мостовой и сломанные скамейки – такая теперь одна из "съемочных площадок" резонансного видео. Свидетель событий говорит, что все было сделано лишь ради саморекламы и денег.

Съемочная группа ТСН нашла автора видео раньше полиции. Перед камерой журналистов он уже не такой дерзкий. Ему 15, и именно этим он оправдывает свое поведение.

"Это просто была детская глупость подростковая. Рейтинг, просмотры, всего этого захотелось", - говорит Кирилл Соболев.

Теперь парень уверяет, что раскаялся и готов компенсировать все причиненные убытки.

"Придется нести ответственность. Я подвезу себе работу, не хочу, чтобы родители за меня платили. Я сделал сам, и платить буду сам", - говорит он.

Правоохранители пока видят в действиях подростков только административные нарушения, но не исключают и криминальной ответственности. Но нарушителей наверняка ожидают штрафы и компенсация за уничтоженное и поврежденное имущество.