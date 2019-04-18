"Заснул за рулем": под Киевом произошло смертельное ДТП с эвакуатором (фото, видео)

Кабину водителя эвакуатора привалило еще двумя авто, которые он перевозил.

Под Киевом между селами Калиновка и Глеваха произошло масштабное ДТП, в результате которого один из автомобилей почти полностью смяло.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Подробности происшествия правоохранители пока не сообщают.

В то же время, в группе dtp.kiev.ua сообщают, что водитель эвакуатора, который перевозил две машины, врезался в едущую впереди фуру.

"Кабина водителя всмятку, сверху привалило ещё двумя авто, которые он перевозил. На месте работают спасатели, вырезают тело с кабины и полиция", - говорится в сообщении.

По одной из версий, водитель уснул за рулем и эвакуатор на полном ходу въехал в грузовик, сообщают "Факты".

Как сообщал УНИАН, во Львове автомобиль охранной фирмы столкнулся с иномаркой, в результате чего один человек погиб, еще двое травмированы.