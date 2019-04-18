Во Львове автомобиль охранной фирмы столкнулся с иномаркой: один человек погиб, еще двое травмированы (фото)

Погиб сотрудник охранной фирмы.

Во Львове в результате столкновения автомобиля Daewoo Lanos с автомобилем ВМW, на месте происшествия погиб пассажир Daewoo Lanos.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 18 апреля, около 00.40 на улице Любинской.

«Произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos, которым управлял 33-летний житель Пустомытовского района и автомобиля ВМW, за рулем которого находился 47-летний львовянин. От полученных травм на месте ДТП погиб пассажир Daewoo Lanos - 42-летний житель Жовковского района. Водитель и пассажирка Daewoo Lanos получили телесные повреждения», - сообщили в Нацполиции области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, ДТП произошло возле АЗС «ОККО».

«Произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos охранной фирмы «Танет» и автомобиля BMW с номерными знаками иностранной регистрации. На месте погиб сотрудник охранной фирмы», - сообщил Зинкевич.

По полученной собственной информации, в ДТП травмировались водитель автомобиля охранной фирмы и женщина-пассажир, которая находилась в данной машине (является ли она работником охранной фирмы – сейчас устанавливается).

Как сообщал УНИАН, на днях во Львове сотрудник полиции и инспектор по парковке попались пьяными за рулем.