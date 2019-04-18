Во Львове задержали подозреваемого в убийстве тату-мастера тернопольчанина с клыками

Мужчине уже объявили подозрение в убийстве.

Правоохранители во Львове задержали тернопольчанина, подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней девушки-тату-мастера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области. Парня разыскивали почти сутки.

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"Его уже привезли в областной центр, допросили и объявили подозрение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, владелицу тату-салона Татьяну Подашевскую обнаружили мертвой 16 апреля в собственной квартире. На теле девушки было несколько ножевых ранений, а также следы от укусов на шее.

Правоохранители подозревают в убийстве товарища тату-мастера Андрея Горбатюка.У парня необычная внешность, к которой приложила руку и убитая девушка. У него разрезанный пополам язык, острые клыки, измененная форма ушей, сделан татуаж глаз. Цвет белков меняла именно Подашевская.