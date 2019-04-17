Трое россиян хотели попасть в Украину, дав взятки пограничникам

Пограничникам дважды предлагали взятки за беспрепятственный пропуск в Украину трех граждан России.

Сотрудники Государственной пограничной службы помешали трем россиянам попасть в Украину с помощью взяток.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, в пункте пропуска «Жуляны» правоохранители в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ст.369 Уголовного Кодекса Украины задержали 22-летнюю гражданку России.

«В ходе мероприятий пограничного контроля женщине было отказано в пропуске через государственную границу, между тем россиянка попыталась «договориться» о пересмотре решения должностного лица и предложила офицеру Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» неправомерное денежное вознаграждение в размере 600 евро», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сотрудники внутренней и собственной безопасности по Луцкому пограничному отряду зафиксировали попытку дачи неправомерного денежного вознаграждения в размере 7,5 тыс. российских рублей гражданином Беларуси в пункте пропуска «Доманово».

«Предлагая взятку, мужчина планировал «решить» вопрос с пограничником о пропуске на территорию Украины двух граждан России, которым было отказано во въезде из-за неподтверждения цели своего пребывания в нашей стране», - заявили пограничники.

Лица, которые предлагали взятки, задержаны на основании ст.208 УПК Украины.