Автомобиль известного украинского шоумена изувечили в Одессе (видео)
15:35, 15 апреля 2019Происшествия
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По словам Влада Ямы, преступление случилось сегодня ночью.
Автомобиль известного танцора Влада Ямы пострадал от рук воров в Одессе / Фото: instagram.com/vladyama_official
С автомобиля известного украинского танцора, шоумена Влада Ямы неизвестные сняли зеркала.
Об инциденте артист сообщил в Instagram. По его словам, преступление случилось сегодня в 3:10 ночи на улице Успенской, 55.
«Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно… Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук», - написал Влад Яма.
Справка УНИАН. Владислав Яма, 1982 года рождения, - украинский танцор, входил в состав жюри телевизионных проектов «Танцуют все», «Україна має талант», «Танцы со звездами», «Модель XL», «Лига смеха»и пр.
Как сообщал УНИАН, ранее ограбили машину известной телеведущей.
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