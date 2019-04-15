Автомобиль известного украинского шоумена изувечили в Одессе (видео)

По словам Влада Ямы, преступление случилось сегодня ночью.

С автомобиля известного украинского танцора, шоумена Влада Ямы неизвестные сняли зеркала.

Об инциденте артист сообщил в Instagram. По его словам, преступление случилось сегодня в 3:10 ночи на улице Успенской, 55.

«Друзья, мне часто предлагали помощь в Одессе, вот сейчас можно… Большая просьба вернуть. Или вернуть умельцев, лучше без рук», - написал Влад Яма.

Справка УНИАН. Владислав Яма, 1982 года рождения, - украинский танцор, входил в состав жюри телевизионных проектов «Танцуют все», «Україна має талант», «Танцы со звездами», «Модель XL», «Лига смеха»и пр.

Как сообщал УНИАН, ранее ограбили машину известной телеведущей.