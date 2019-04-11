Срывал заседания суда за деньги: телефонного минера поймали в Днепре (видео)

Мужчина за 1700 грн сорвал работу Апелляционного хозяйственного суда, сообщив в полицию, что здание заминировано.

В Днепре поймали телефонного минера.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина позвонил в полицию и пугал, что через полчаса раздастся взрыв в хозяйственном апелляционном суде. Людей из здания сразу эвакуировали, движение по центральному проспекту перекрыли.

Взрывотехники обследовали помещения, но никаких опасных предметов не нашли.

Зато псевдотерориста вычислили быстро. Парень из Днепра за 1700 грн взялся выполнить заказ приятеля. Полиция поймала обоих. Они могут сесть за решетку на 6 лет.