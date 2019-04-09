В Киеве произошло лобовое столкновение трамваев, есть пострадавшие (фото, видео)

Представители "Киевпастранса", который обслуживает маршруты, от комментариев категорически отказались.

В Киеве в понедельник вечером произошло лобовое столкновение двух трамваев.

Как сообщают "Вартови Еспресо", один из них, что работает на маршруте №28, поворачивал налево и, по неизвестным причинам протаранил встречный трамвай маршрута №22, который двигался прямо.

Как добавляет Информатор, трамвай №22 двигался в сторону станции метро "Черниговская", а №28 в обратном направлении. Столкновение произошло на пересечении путей возле ТРК "Проспект".

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В результате столкновения пострадали трое пассажиров трамваев. Они были госпитализированы врачами "скорой помощи".

Представители предприятия "Киевпастранс", который обслуживает маршруты, от комментариев категорически отказались.

"Обзор на поврежденные кабины трамваев они закрыли аварийным транспортом и пытались не пускать журналистов к месту столкновения", - добавляет "Информатор".

Обстоятельства столкновения трамваев "Киевпастранса" выясняют следователи.

В соцсетях бурно отреагировали на инцидент. "Не трамвай - объедет, - подумали водители трамваев"; "Глубоко философская ситуация"; "Оба водителя работают в Убер)"; "Наверное подрезала маршрутка"; "Дебаты, мать вашу..."; "Лобовуха трамваев - это сильно"; "Евробляхотрамвай"; - писали пользователи Facebook.

Ранее УНИАН сообщал, что на улице Константиновской в Подольском районе Киева у трамвая на ходу отвалилось колесо.