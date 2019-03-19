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В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо (фото)

16:27, 19 марта 2019
Происшествия
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В Киеве у трамвая отвалилось колесо / фото Киев оперативный

Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"На улице Константиновской у трамвая отвалилось колесо. Теперь ты видел всё", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным фото, на месте работает аварийная бригада. Информация о пострадавших отсутствует.

фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, в феврале в Кривом Роге у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

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Теги: #Киев#трамвай