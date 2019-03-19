В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо (фото)

Информация о пострадавших отсутствует.

На улице Константиновской в Подольском районе Киева у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"На улице Константиновской у трамвая отвалилось колесо. Теперь ты видел всё", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным фото, на месте работает аварийная бригада. Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Кривом Роге у маршрутки на ходу отвалилось колесо.