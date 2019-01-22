"Пуля в лоб": знаменитой фразе Арсения Яценюка исполнилось 5 лет (видео)
18:17, 22 января 2019Курьёзы
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Высказывание украинского политика сразу стало мемом.
«Пуля в лоб»: знаменитой фразе Арсения Яценюка исполнилось 5 лет
Знаменитой фразе Арсения Яценюка исполнилось 5 лет. Ее украинский политик сказал со сцены Евромайдана 22 января 2014 года.
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"Я с позором жить не буду, - сказал Яценюк. - Завтра пойдем вместе вперед. Если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но честно, справедливо и смело".
Выражение сразу подхватили, создав множество фотожаб и ремиксов. Предлагаем вспомнить самые популярные.
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