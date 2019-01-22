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"Пуля в лоб": знаменитой фразе Арсения Яценюка исполнилось 5 лет (видео)

18:17, 22 января 2019
Курьёзы
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"Я с позором жить не буду, - сказал Яценюк. - Завтра пойдем вместе вперед. Если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но честно, справедливо и смело".

Выражение сразу подхватили, создав множество фотожаб и ремиксов. Предлагаем вспомнить самые популярные.

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Теги: #Яценюк#Евромайдан#Арсений Яценюк