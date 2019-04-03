В Черновицкой области со стрельбой задержали двух контрабандистов на внедорожнике

Правоохранители изъяли 17 пакетов с сигаретами, задержанных привлекли к ответственности.

В Черновицкой области неподалёку от границы с Румынией пограничники применили оружие при задержании двух контрабандистов, которые пытались скрыться на внедорожнике, до отказа заполненном сигаретами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что военнослужащие отдела «Селятин» Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о возможной противоправной деятельности от своих коллег, сотрудников оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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«Группа реагирования пограничников в нескольких сотнях метров от украинско-румынской границы заметила подозрительный внедорожник, который двигался в направлении границы. При попытке остановить автомобиль Nissan Patrol иностранной регистрации, находившиеся в нём лица прибегли к бегству. Чтобы задержать нарушителей, которые не реагировали на предупреждения пограничного наряда, последним пришлось стрелять вверх. В результате принятых мер правоохранителям удалось задержать двух беглецов, которые оказались жителями приграничья», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, автомобиль злоумышленников был заполнен табачными изделиями. 17 пакетов с сигаретами правоохранители изъяли, задержанных привлекли к ответственности.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.