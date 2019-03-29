Пограничники не пустили в Украину россиянина, у которого обнаружили два паспорта и георгиевские ленты (фото)

52-летний мужчина за рулем автомобиля с российской регистрацией прибыл в пункт пропуска «Порубное» на въезд в Украину.

Пограничники Черновицкого отряда обнаружили у гражданина Российской Федерации, который направлялся в Украину, два загранпаспорта, нож и запрещенные георгиевские ленты.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ГПСУ, в пункт пропуска «Порубное» на границе с Румынией на въезд в Украину прибыл 52-летний мужчина за рулем автомобиля с российской регистрацией. «На контроль он предоставил паспортный документ гражданина Болгарии. Но у пограничников возникли сомнения относительно цели поездки, которую сообщил мужчина, и предъявленных документов, поэтому было принято решение углубленно осмотреть его вещи и автомобиль», - говорится в сообщении.

Во время осмотра правоохранители обнаружили у мужчины другой документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Также сказано, что в машине был найден нож, запрещенный для перемещения через границу, и георгиевские ленты, которые тоже не разрешены в Украине.

«Россиянина правоохранители привлекли к административной ответственности, ему отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины», - добавили в ГПСУ.

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