В отеле в центре Киева нашли мертвой 19-летнюю девушку-диджея (фото)

Правоохранители установили, что девушка работала диджеем в клубе.

В среду, 3 апреля, в Киеве по адресу улица Богдана Хмельницкого, 56а обнаружили труп девушки. Тело находилось на кровати в одной из комнат отеля City Hotel.

Личность умершей установлена, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, 19-летняя девушка проживала в Мариуполе. Правоохранители установили, что девушка работала диджеем в клубе. Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель.

К сожалению, утром ее обнаружили мертвой. Предварительно, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили. На месте работали экипажи патрульной полиции, а также следственно-оперативные группы Шевченковского района и главного управления Киева. Подробности инцидента выясняются.

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