В Одесской области муж убил жену, облив кипятком

В Белгород-Днестровском районе будут судить гражданского мужа, убившего свою супругу.

37-летняя жительница Шабо Одесской области погибла из-за ожогов более 20% поверхности тела.

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Следствие установило, что во время совместного распития алкоголя между погибшей и её супругом произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил ведро с кипятком и опрокинул на супругу, пишет Odessa.net.

Женщина получила серьезные ожоги нижней части тела, но к медикам не обращалась и спустя несколько дней умерла.

Мужчину задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет согласно ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Напомним, в Одессе 28 марта умер годовалый ребенок, упавший по неосторожности в ведро с кипятком.