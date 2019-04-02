Во Львове задержали на взятке директора Грибовицкой свалки

В пресс-службе управления СБУ во Львовской области подтвердили информацию о задержании директора коммунального предприятия.

Во Львове поздно вечером 1 апреля правоохранители задержали во время получения взятки директора Львовского коммунального предприятия «Збиранка» (Грибовичская свалка).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по подозрению в получении неправомерной выгоды правоохранительные органы 1 апреля задержали директора ЛКП «Збиранка».

Читайте такжеЕБРР и экоорганизации выделили Львову 35 миллионов евро на решение "мусорной" проблемы

«Мы осуждаем подобные действия нечестных людей на любом уровне. Если факт получения взятки будет установлен – будем требовать сурового наказания и объективного расследования этого дела», - прокомментировал заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

В пресс-службе управления СБУ во Львовской области, подтвердили информацию о задержании директора коммунального предприятия, однако все детали пообещали обнародовать позже.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, спецоперацию по задержанию директора ЛКП «Збиранка» провели сотрудники СБУ поздно вечером во Львове.

По предварительной информации, чиновник получил часть неправомерной выгоды в сумме 400 тыс. грн. от подрядчика, который выиграл тендер на проведение рекультивации Грибовичской свалки.

Справка УНИАН. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) - единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действовало с 1958 года возле села Большие Грибовичи. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП «Збиранка».

28 мая 2016 года на полигоне твердых бытовых отходов в с. Большие Грибовичи вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось на протяжении двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами оказались трое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди попавших под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збиранка». Его не нашли до сих пор.

В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.

Виталий Пугач возглавил ЛКП «Збиранка» в марте 2017 года, после того, как предыдущее руководство оказалось под следствием после трагедии на Грибовичской свалке.