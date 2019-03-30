В особняке во Львове обнаружили изуродованные тела двух женщин (фото, видео)

Тела матери и дочери пролежали в доме около двух недель.

Во Львове в частном жилом доме обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Как проинформировали УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, в полицию 29 марта поступило сообщение от мужчины о том, что в течение длительного времени он не может выйти на связь со своими родственниками, которые проживают в частном доме.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог, а также работники других служб. В доме были обнаружены тела родственниц заявителя - двух львовянок в возрасте 62 и 82 лет со следами насильственной смерти.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь координатор общественной организации «Варта-1», который сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что тела 82-летней женщины и ее 62-летней дочери обнаружили в особняке на ул. Смелых, 7 (неподалеку от центральной части города).

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, по предварительным выводам экспертов, тела женщин пролежали в доме около двух недель и уже начали разлагаться.

Как сообщал УНИАН, под Киевом убили полицейского.