Под Киевом убили полицейского

Полиция разыскивает мужчину, который нанес смертельные побои участковому офицеру Вышгородской полиции.

В Киевской области убили участкового офицера Вышгородской полиции. Его нашли коллеги в бессознательном состоянии по месту жительства. Медикам не удалось его спасти.

Тело 22-летнего жителя села Козарович было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По предварительным данным, полицейский скончался от кровоизлияния в головной мозг, внутричерепной травмы, сообщает полиция Киевской области.

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Отмечается, что в воскресенье вечером в одном из баров Вышгородского района произошла драка между отдыхающими. Полицейский, который там тоже отдыхал и находился вне службы, пытался их разнять. В это время кто-то из присутствующих ударил его по голове, от чего мужчина потерял сознание. После того, как его привели в чувство, он пошел домой.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

"Сотрудники полиции сразу провели неотложные мероприятия и установили личность, которая обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта в Киеве молодого АТОшника нашли зарезанным в ванной.