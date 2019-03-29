Сход с рельсов грузовых вагонов в Киеве: «Укрзализныця» назвала причины

«Укрзализныця» назвала причиной схода с рельс семи грузовых вагонов в Киеве неудовлетворительное состояние не принадлежащих ей ж/д путей.

Акционерная компания "Укрзализныця" назвала причиной схода с рельс семи грузовых вагонов, произошедшего в Киеве вечером 28 марта, неудовлетворительное состояние ж/д путей, которые находятся на балансе "Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта" ("Киев-Днепровское МППЖТ").

«Вчера, 28 марта 2019 года, в 22:42 в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих «Укрзализныце», произошел сход семи грузовых вагонов. Указанная инфраструктура находится на балансе «Киев-Днепровское МППЖТ», которое не входит в состав «Укрзализныци". По предварительной информации, причиной схода стало неудовлетворительное состояние путей вследствие ненадлежащего их содержания со стороны владельца», - сказано в заявлении пресс-службы «Укрзализныци» на сайте компании.

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В пресс-службе отметили, что сейчас железнодорожники ликвидируют последствия схода и создана комиссия по расследованию причин данного происшествия.

В компании добавили, что задержек поездов из-за данного инцидента не зафиксировано.

Ранее сайт dtp.kiev.ua, который предоставляет оперативную и полную информацию о дорожных происшествиях и других автособытиях а также чрезвычайных и криминальных происшествиях в Киеве, Украине и за границей, сообщил на своей странице в сети Facebook о данном инциденте, отметив, что существенно пострадали сами грузовые вагоны, а также повреждено рельсовое полотно. В результате аварии обошлось без пострадавших.