В Одесской области заблокировали контрабанду сигарет из Приднестровья на 2 миллиона гривень

В грузовике правоохранители обнаружили 150 коробов сигарет иностранного производства без товаросопроводительных документов и марок акцизного сбора.

Сегодня в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду сигарет из непризнанного Приднестровья на 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, контрабандный ввоз сигарет блокировали сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и пограничниками.

В частности, оперативники СБУ установили, что житель Одесской области пытался незаконно переправить через государственную границу партию табачных изделий для продажи.

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Во время досмотра грузового автомобиля на автодороге «Киев-Одесса» в Савранском районе Одесской области правоохранители обнаружили 150 коробов сигарет иностранного производства без товаросопроводительных документов и марок акцизного сбора.

По предварительным оценкам, стоимость обнаруженного товара составляет более 2 млн гривен.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.