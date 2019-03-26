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Под Запорожьем мужчина бросил гранату в полицейских, приехавших на вызов

14:06, 26 марта 2019
Происшествия
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В Запорожской области мужчина бросил гранату в правоохранителей / фото facebook.com/sergii.knyazev

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители получили контузию и осколочные ранения рук и ног.

фото facebook.com/sergii.knyazev

Несмотря на ранения, полицейским удалось задержать злоумышленника.

Как сообщили в полиции, мужчина тоже пострадав от взрыва. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжается осмотр места преступления.

Как сообщал УНИАН, 17 марта, на Днепропетровщине водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил боевой гранатой в сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.

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Теги: #граната#Запорожье#полицейские