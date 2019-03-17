На Днепропетровщине "євробляхер" бросил гранату в полицейских: есть раненые

В результате взрыва один полицейский получил ранения. Злоумышленника ранили из табельного оружия и задержали.

В воскресенье, 17 марта, в Днепропетровской области водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил боевой гранатой в сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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По его словам, инцидент произошел в городе Вольногорск около 12-ти часов.

«Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с «євробляхами». На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната. Взрывом одного полицейского ранили, напарник мгновенно реагирует, и злоумышленник не успевает выдернуть чеку на второй гранате. Останавливает кидающего гранаты, применив табельное оружие. Злоумышленника ранили и задержали», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Ривном трижды в течение одного вечера патрульные останавливали пьяного таксиста.