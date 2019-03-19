Во время пожара в общежитии во Львове пожарные спасли 40 человек (видео)

Пожар локализован в 20:19 и полностью ликвидирован в 20:29.

Во время пожара в общежитии во Львове пожарные спасли 40 человек и эвакуировали 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

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Сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Лазаренко, 42, на четвертом этаже десятиэтажного общежития, поступило в понедельник, 18 марта, в 19:39.

Пожар вызвал задымление в коридоре общежития. Чтобы гарантировать безопасность людей, спасатели провели эвакуацию. 40 человек спасатели вывели, используя кислородные маски, еще 30 человек эвакуировали, и 430 жителей вышли на улицу самостоятельно.

Через плотное задымление помещений пожарным пришлось ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе семи звеньев газодымозащитной службы.

Пожар локализован в 20:19 и полностью ликвидирован в 20:29. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 15 кв.м и повреждены стены площадью 30 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 39 спасателей и 7 единиц спецтехники.

На месте пожара никто не пострадал, обстоятельства устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар. Пламя охватило магазин и кофейню.