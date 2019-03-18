В Черновцах врача скорой обвинили в том, что он приехал на вызов пьяным (видео)

Прокомментировать ситуацию журналистам сам медик отказался ввиду занятости, а по телефону заверил, что спиртного не употреблял.

В Черновцах родители больного ребенка обвиняют врача скорой помощи в том, что тот пьяным приехал на вызов.

Медик же уверяет, что спиртного не употребляет вообще, говорится в сюжете ТСН.

4-летняя Каталина с рождения болеет эпилепсией, поэтому родители, когда не смогли сбить высокую температуру, из страха перед возможным нападением судорог вызвали скорую. Но врач, по их мнению, повел себя неадекватно.

"Он зашел, папку бросил, начал руками махать, начал кричать: чего вы меня вызвали, мое время забрали. Если была бы температура 40-42, тогда бы вы меня вызвали", - говорит мама ребенка Екатерина Нагирняк.

После прояснения ситуации с эпилепсией врач предложил сделать ребенку укол, но бабушка девочки Людмила Бойчук почувствовала запах алкоголя от медика и запретила осуществлять манипуляции с ребенком.

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Вместо того родственники вызвали полицию и начали снимать врача на телефон. Услышав о копах, тот быстро стал собираться, но уехать скорой родители не дали. Врача забрали на экспертизу, которая подтвердила - алкоголь в крови есть.

Прокомментировать ситуацию журналистам сам медик отказался ввиду занятости, а по телефону заверил, что спиртного не употреблял. "У человека появились эмоции. Никто ее не оскорблял, никто ей плохого слова не сказал. Я не пью вообще, я первый раз с таким сталкиваюсь", - заявил врач Любомир Бойко.

Руководство центра скорой помощи врача защищает, потому что за 15 лет работы тот ни разу он не был замечен в употреблении алкоголя. Для прояснения ситуации там ждут решения суда.

"Полиция передаст материалы в суд, и если суд решит, что он был в состоянии опьянения, однозначно будет увольнение, без вопросов", - отметил директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Еленев.

Отстранять ли врача от работы до вердикта суда - решит медицинский совет, заседание которого запланировано на эту среду.