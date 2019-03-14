Смерть сотрудника АП Бухтатого: прокуратура объявила подозрение гражданину Армении

Прокуратура объявила подозрение мужчине, напавшему на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым сегодня в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"При процессуальном руководствн Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя. Как установлено в ходе досудебного следствия, 13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с этою завладения его личным имуществом", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего тот упал на землю. После этого завладели личными вещами потерпевшего, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления.

В настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, сопряженный с насилием, опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство суду об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, утром на улице Баггоутовской в Шевченковском районе Киева нашли тело главного консультанта Главного департамента информационной политики АП Александра Бухтатого.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца, также у него обнаружили перелом костей носа. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.