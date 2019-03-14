Порошенко отреагировал на смерть сотрудника АП

Президент также поручил главе Администрации оказать всю необходимую помощь для организации похорон погибшего.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей как можно скорее установить виновных в убийстве сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - призвал Порошенко.

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Президент выразил соболезнования семье и поручил главе АП Игорю Райнину оказать всю необходимую помощь для организации похорон погибшего.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».

В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.