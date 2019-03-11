На Житомирщине сорванная ветром крыша убила женщину и тяжело травмировала ее дочь

Тяжелые травмы также получила ее дочь 1995 года рождения.

На Житомирщине в городе Коростышеве в результате непогоды сорвало кровлю со здания, 1 человек погиб и еще 1 получил травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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"11 марта в 12:04 в Службу спасения« 101 »поступило сообщение о том, что в пгт. Коростышев-за сильных порывов ветра по техническому помещения здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю - металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. в результате непогоды на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь 1995 года рождения ", - говорится в сообщении.

Спасали достали из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Коростышевскую городской больницы. Бойцы ДСНС проводят работы по укреплению кровли.

Спасатели напоминают, что до конца этих суток по области ожидаются порывы ветра 25-27 м / с.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области из-за падения дерева погибла женщина.