В Сумах сообщили о подозрении несовершеннолетнему юноше за изнасилование 8 марта 23-летней женщины

Юноша угрожал убить женщину, если она начнет сопротивляться.

В Сумах сообщили о подозрении несовершеннолетнему 16-летнему юноше за изнасилование 8 марта на улице 23-летней женщины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции в Сумской области, 8 марта около 23 часов экипаж патрульных получил сообщение о том, что в одном из переулков, неподалеку от улицы Троицкой, неизвестный избил и изнасиловал женщину.

Экипажи патрульных оперативно направились на вызов. На месте выяснилось, что на 23-летнюю женщину, которая шла с работы, сзади напал неизвестный, повалил ее на землю и нанес несколько ударов в лицо. После этого юноша начал угрожать убить женщину, если она начнет сопротивляться.

«В дальнейшем 16-летний юноша начал насиловать женщину. Но случайный прохожий спугнул преступника, который скрылся в неизвестном направлении. Гражданин сразу позвонил в скорую и полицию», – отмечается в сообщении.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Во время опроса потерпевшей, возможных свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения полицейским удалось установить приметы насильника. Ориентировку на него передали всем экипажам города.

«Уже под утро на Покровской площади патрульные заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на злоумышленника. Общаясь с ним, инспекторы заметили, что у юноши сбитые кулаки, а на верхней одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Объяснить любые обстоятельства из данной ситуации парень не смог», – говорится в сообщении.

Блюстители порядка сообщили об указанном событии родителям несовершеннолетнего, а также доставили его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления НПУ в области Эльвира Биганова, несовершеннолетнему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия) УК Украины.

«В понедельник, 11 марта, избирать подозреваемому меру пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», – уточнила Биганова.