Машины превратились в металлолом: в Виннице произошло жесткое ДТП с пострадавшими (фото)

Иномарка Infinity столкнулась с автомобилем такси.

На улице Келецкой в Виннице сегодня утром столкнулись Infiniti и Chery Tiggo. В результате аварии пострадало четверо человек, двое из которых госпитализированы.

По предварительной информации следствия, автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего винничанина, который двигался по улице Келецькой в сторону микрорайона "Вишенка", въехал в автомобиль такси "Chery Tiggo", который ехал впереди в попутном направлении. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось со столбом. В результате аварии с тяжелыми травмами в реанимационное отделение больницы госпитализирован 47-летний водитель Chery Tiggo. 23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров, 23 и 14 лет, также были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Пассажиров Infinity после медосмотра отпустили, травмы, которые они получили, были незначительными. А водителя оставили в больнице для проведения анализов на содержание алкоголя в крови.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас продолжаются следственные действия.

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