Запорожский хакер создал сеть для кибератак на госучреждения - СБУ

В ходе обысков было обнаружено компьютерную технику с предустановленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.

Служба безопасности Украины пресекла попытки российских спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в подготовке к избирательному процессу и его проведении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

"Злоумышленник был администратором закрытого хакерского интернет-форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов", - говорится в сообщении.

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По выводам специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокирования деятельности информационным ресурсам через подключение к госреестрам Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых была обнаружена компьютерная техника с предустановленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.

"Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума", - добавили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение.