В Запорожье разоблачили участника международной хакерской группировки
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение.
Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения.
Читайте такжеКиберполиция обнаружила хакера, распространявшего в сети вирус-стиллер
«С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к Интернет-ресурсам», - говорится в сообщении.
В СБУ установили, что путем заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств.
Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.
Читайте такжеХакеры собрали масштабную коллекцию утечки данных, проливающих свет на войну РФ в Украине
Оперативники спецслужбы заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения.
По информации СБУ, злоумышленник является представителем «закрытого международного форума «кардингского» и хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался опытом» с участниками международной хакерской группировки». В рамках начатого уголовного производства изъято компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Как сообщал УНИАН, США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам.