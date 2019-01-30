В Запорожье разоблачили участника международной хакерской группировки

Он использовал программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения.

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«С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к Интернет-ресурсам», - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что путем заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.

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Оперативники спецслужбы заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения.

По информации СБУ, злоумышленник является представителем «закрытого международного форума «кардингского» и хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался опытом» с участниками международной хакерской группировки». В рамках начатого уголовного производства изъято компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Как сообщал УНИАН, США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам.