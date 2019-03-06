На Ивано-Франковщине из-за ДТП один человек погиб, шесть травмировались

В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Oktavia» погиб на месте происшествия.

В Ивано-Франковской области вечером вчера, 5 марта, на трассе Н-10 возле села Волчковцы в Снятинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и шесть получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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В полиции рассказали, что житель Закарпатской области 1992 года рождения, двигаясь в направлении г. Стрый на «Skoda Oktavia», во время маневра обгона автопоезда в составе тягача «Renault» и полуприцепа «Wielton», выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся со встречным автомобилем «Mercedes-Benz Vito» под управлением 51 - летнего жителя Черновцов. Вследствие данного столкновения автомобиль «Skoda Oktavia» отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с автопоездом.

В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Oktavia» погиб на месте происшествия. Еще два его пассажира в возрасте 26 и 42 - года, жители Закарпатской области, с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.

Кроме того, травмы получили и водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» и три его пассажира в возрасте 16, 51 и 45 лет, жители Буковины.

У водителей взята кровь на проверку содержания алкоголя.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

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