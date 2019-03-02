На Николаевщине в результате столкновения двух фур погибло три человека (фото)

Водитель одного из грузовиков на скорости не справился с управлением и врезался во вторую фуру.

В Николаевской области на трассе "Киев-Одесса" вблизи с. Курячи ночью произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

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Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes, который двигался в направлении г. Одесса, на скорости не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении по смежной полосе, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"В результате столкновения грузовиков водитель Mercedes и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Данные погибших устанавливаются. 44-летний водитель DAF не пострадал", - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, приведшее к гибели людей».

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Киеве в результате лобового столкновения "скорой" и легковушки погибло трое людей.