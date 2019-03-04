В Харькове от отравления наркотиками умер подросток, еще один госпитализирован

Трое подростков сняли дом, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки. Во время празднования погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество.

В Харькове от отравления наркотиками во время празднования дня рождения умер 14-летний парень, его 15-летний товарищ в тяжелом состоянии госпитализирован.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 2 марта в Немышлянский отдел полиции поступила информация о том, что в квартире многоэтажки на улице Харьковских Дивизий умер 14-летний парень.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Как рассказал старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД Главного управления Нацполиции в Харьковской области Юрий Михайлович, полицией было установлено, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки, где употребляли алкогольные напитки и себя вели слишком громко.

«Соседи позвонили хозяину дома, который попросил молодежь покинуть домовладение. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром девушка увидела, что ребята плохо себя чувствуют и вызвала «скорую», - говорится в сообщении.

Врачи констатировали смерть 14-летнего парня, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу с предварительным диагнозом - отравление неизвестными наркотическими веществами.

16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он его взял, парень не сообщил.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Немышлянского отдела полиции по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.