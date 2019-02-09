На Майдане в Киеве продавца амфетаминов примотали скотчем к столбу (видео)

Пользователи соцсети в основном поддержали метод наказания.

На Майдане Независимости в Киеве в пятницу, 8 февраля, неизвестные словили и привязали скотчем к столбу парня, который продавал амфетамин подросткам.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что очевидцы инцидента вызвали полицию, которой сообщили о том, что неизвестные словили и избили ребенка. В то же время портал отмечает, что следов значительных травм на «продавце» не обнаружено.

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Пользователи соцсети в основном поддержали метод наказания:

«Ещё бы накормили, всем что у него было, и пальцы сломали»;

«Правильно, ещё дёшево отделался. Если государство не считает наркотики преступлением против себя, то люди понимают и пытаются делать что могут. Возможно, мелких дилеров будут просто "ку-ку" (надеюсь, это была не рекламная акция и не передел рынка сбыта)»;

«Он тоже на наркотиках сидит или только барыга? Если зависим, то принудительно лечить, и тюрьма, если барыга, то пусть отвечает по закону и висит на столбе»;

«Пожизненное парню..», - прокомментировали видеозапись пользователи.