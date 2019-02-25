В Житомире задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с ветераном АТО (видео)

На плакате был изображен 23-летний Андрей Верхогляд с позывным «Левша» - командир роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Полиция задержала женщину, которая 20 февраля пыталась сорвать плакат с изображением ветерана АТО на остановке общественного транспорта в Житомире.

Об этом написала на своей странице в Facebook глава министерства Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

Читайте такжеВ Житомире неизвестные залили зеленкой бигборд Порошенко

Отмечается, что 30-летняя женщина пыталась содрать плакат социального проекта «Лица мира» с изображением украинского защитника Андрея Верхогляда.

23-летний Андрей Верхогляд с позывным «Левша» - командир роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, родом из Новоград-Волынского. В АТО попал в 2016 году, сразу по окончании Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 1 февраля 2017 был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, 14 сентября 2017 получил негосударственную награду - орден «Народный герой Украины».

Как сообщал УНИАН, выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая проходила на станции столичного метро "Тараса Шевченко" и которую повредил вандал, покажут в других украинских городах, в частности в Житомире.