В Ривне ночью обстреляли дом председателя городского суда и бросили во двор гранату

Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

В городе Ривне ночью 25 февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда и бросили во двор гранату.

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Как сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ривненской области Антон Крук, детали инцидента устанавливаются.

По словам судьи, он сперва услышал автоматную очередь, затем - взрыв гранаты.

Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

В результате обстрела и взрыва гранаты потерпевших нет, однако дом пострадал.

С места происшествия изъяты осколки гранаты и гильзы.