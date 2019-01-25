В Днепре обстреляли авто главы совета адвокатов Днепропетровской области

Неизвестные стреляли из травматического оружия по автомобилю, в котором председатель Совета адвокатов области подъезжала к дому.

В Днепре сегодня ночью неизвестные обстреляли автомобиль председателя Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяны Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«25 января около часа ночи неизвестные совершили выстрелы из травматического оружия по окнам автомобиля, в котором Лещенко подъезжала к дому. В результате поврежден автомобиль, люди, находившиеся в машине, не пострадали», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные в масках расстреляли внедорожник, введен план перехвата

По информации пресс-службы, нападение на председателя Совета адвокатов Днепропетровской области совершено перед конференцией адвокатов области, которая проходит 25 января, на ней должны избрать делегатов на Съезд адвокатов Украины.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области подтвердили факт нападения. В частности, установлено, что по автомобилю Лещенко было осуществлено несколько выстрелов из пневматического ружья, повреждена крыша авто.

Полиция начала расследование инцидента.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.